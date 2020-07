Rohbau in Düsseldorf eingestürzt – Zwei Bauarbeiter vermisst

Angesichts der Neuinfektionen in Mammingen hat Ministerpräsident Markus Söder vor einem erneuten Aufflammen der Corona-Epidemie gewarnt.„Corona verzeiht keinen Leichtsinn“, sagte Söder am Montag auf einer Pressekonferenz in München. Unvernunft, mangelnde Vorsicht und zum Teil bewusste Verstöße gegen Hygienekonzepte und Regeln seien das Problem. Er fordert das Tragen einer Maske, will Tests ausweiten. Mehr»