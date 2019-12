Es war gegen 2 Uhr nachts am frühen Mittwochmorgen, 25. Dezember, und ein 37-jähriger Taxifahrer in Rüsselsheim wollte gerade Feierabend machen. Er parkte gerade sein Fahrzeug an der Robert-Bunsen-Straße, als zwei junge Männer an ihn herantraten. Sie wollten von ihm ins rund 20 Kilometer entfernte Wiesbaden gefahren werden.

Der Taxifahrer lehnte die Fahrt mit Hinweis auf seinen Feierabend ab. Dann gaben die beiden Männer an, Geld von ihm wechseln zu wollen. Auch dies lehnte der Taxifahrer zu dieser nächtlichen Stunde auf der Straße ab. Daraufhin kam es laut Polizei zu einem „Gerangel“.

Einer der Männer stach dabei dem Taxifahrer in den Oberkörper.“ (Polizeibericht)

Wie der Erste Polizeihauptkommissar Bowitz vom Polizeipräsidium Südhessen weiter berichtet, schnappten sich die jungen Männer „vermutlich die Geldbörse und das Handy des Taxifahrers“ und flüchteten. Der verletzte Mann alarmierte die Polizei und wurde bald darauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er glücklicherweise nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

„Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg“, so die Polizei, die nun um Hinweise unter Telefon 06142 / 696 – 0 bittet.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Alter: ca. 18 – 20 Jahre

Gestalt: ca. 1,80 – 1,85 Meter

Aussehen: Brillenträger

Bekleidung: heller Pullover

Täter 2:

Alter: ca. 18 – 20 Jahre

Gestalt: ca. 1,70 – 1,75 Meter

Aussehen: mit Schnauzbart

Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke

Weitere Angaben zu den Tätern machte die Polizei nicht. Der Ermittlungen hat die Kripo übernommen. (sm)