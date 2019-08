Salzwedel am Samstag: Migranaten gegen Deutsche, Migranten gegen Migranten (+Video)

Salzwedel, Hansestadt in der nordwestlichen Altmark, im Norden von Sachsen-Anhalt, 120 Kilometer nordöstlich von Hannover: Die Polizei meldete in der Nacht auf Samstag, 17. August, mehrere Notrufe, gegen 1.05 Uhr, wegen einer Schlägerei vor einer Bar an der Neuperverstraße. Wie die Behörde ermittelte, waren zwei Männer, Deutsche aus Salzwedel, im Alter von 27 und 29 Jahren die Straße entlang gelaufen, als sie in Höhe einer Shisha-Bar auf eine größere Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund trafen.

Es kam zunächst zu einer verbalen Streiterei, die in eine körperliche Konfrontation der Gruppe mit den beiden Deutschen eskalierte.

Zu den Tatmitteln gehörten Flaschen, Tische und Stühle. 2 weitere männliche Deutsche aus Salzwedel (32 und 27 Jahre) wollten den beiden Vorgenannten helfen.“ (Polizeibericht)

Bei der Schlägerei wurden drei der Deutschen (27, 29, 32) derart verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in die Notaufnahme des Altmarkklinikums in Salzwedel gebracht werden mussten: „Die Geschädigten erlitten Verletzungen am Oberkopf und Gesicht“, bestätigte ein Polizeisprecher.

Bei der anschließenden Nahbereichsfahndung wurden zwei Tatverdächtige ermittelt, ein am Daumen verletzter junger Iraner (19) und ein junger Afghane (22) mit oberflächlichen Schnittverletzungen. Die beiden Migranten wohnen laut Polizei derzeit in Salzwedel.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bestehe für keinen der Beteiligten Lebensgefahr. Alle wurden nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Polizei geht nicht von einer politisch motivierten Aktion aus. Fest steht jedoch, „dass die Personen unter dem Einfluss von Alkohol standen“.

Gleicher Tag, Stunden später, 8.48 Uhr

Wenig später, am frühen Vormittag, gerieten drei betrunkene Migranten, ein Afghane (24) und zwei Somalier (17, 16) aus Salzwedel, in Streit und prügelten bald schon aufeinander ein.

Die Auseinandersetzung der Männer zog sich über eine Strecke von rund 300 Metern, beginnend auf der Buchenallee, Höhe Haus Nr. 13, über den Parkplatz am Altmarkcenter, der dortigen Wiese und bis hin zum Gelände der SB-Tankstelle fort. Dort wurden die Streithähne von der Polizei getrennt.

Dabei setzten sie wechselseitig auch eine abgebrochene Flasche und Gürtel ein. (…) Aufgrund von Schnittverletzungen wurden der 24-Jährige und der 17-Jährige per Rettungstransportwagen zur ambulanten Behandlung in Notaufnahme des Altmarkklinikums gebracht.“ (Polizeiinspektion Salzwedel)

Worum es bei der Schlägerei ging, ist bislang unbekannt und Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, berichtet die Polizei Salzwedel. Gegen die drei Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (sm)