Leipzig: Feuer, Messer, Crystal Meth – Tochter von Star-Anwalt wegen Brandanschlägen verhaftet

Drei Brände wurden in den Morgenstunden des 21. März in der Eisenbahnstraße in Leipzig-Volkmarsdorf gelegt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Im Verlauf der Nahbereichsfahndung wurden gegen 4 Uhr morgens zwei Personen von den Beamten angesprochen, die sich neben geparkten Fahrzeugen aufhielten. Sie flüchteten, konnten jedoch kurz darauf gestellt werden.

Es handelte sich um ein Pärchen (w 23, m 32), bei welchem neben betäubungsmittelverdächtigen Substanzen (wohl Crystal), einem Einhandmesser und einer Schreckschusswaffe auch ein zunächst wenig bedeutsamer Schlüssel aufgefunden wurde.“ (Polizeibericht)

Die Beschriftung des Schlüssels führte die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an der Eisenbahnstraße 118. Dabei stellten sie fest, dass das hier „das nächtliche Brandgeschehen vom 21. März 2019 seinen Auftakt nahm“.

Weitere Brandanschläge des Terror-Pärchens?

Im weiteren Verlauf der Vernehmung wurden dem Terror-Pärchen auch Brandanschläge vom 22. Februar 2019 „in einem bewohnten Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße, in einem leer stehenden Gebäude an der Mierendorffstraße und an Fahrzeugen in der Theodor-Neubauer-Straße“ zur Last gelegt.

Durch rasche Löscharbeiten konnten die Feuer an den Häusern frühzeitig gelöscht werden. Im dritten Fall gelang das nicht: Elf Fahrzeuge brannten völlig aus. Der Sachschaden wurde auf über 100.000 Euro beziffert, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig beantragte am 22. März 2019 wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren Brandstiftung, der versuchten Brandstiftung in zwei Fällen sowie der Brandstiftung in elf tateinheitlichen Fällen gegen die 23-Jährige und den 32-Jährigen jeweils einen Haftbefehl, welche der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig am gleichen Tag antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte.“ (Andreas Loepki, Polizeisprecher, PD Leipzig)

Die beiden Tatverdächtigen wurden in Untersuchungshaft verbracht.

Polizei: Keine politische Prägung

Derzeit wird das Motiv des Pärchens untersucht. Nach Angaben der Polizei bestünden aber „keine Anhaltspunkte für eine politische Prägung von Tat und/oder Person“, heißt es in der von Oberstaatsanwalt Schulz und Polizeisprecher Loepki unterzeichneten Presseerklärung.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ aus Justizkreisen erfuhr, soll es sich bei der 23-jährigen Tatverdächtigen um die Tochter des bekannten Leipziger Strafverteidigers Stephan Bonell handeln. Bei dem anderen Tatverdächtigen handelt es sich demnach um den 32-jährigen Freund der jungen Frau.

Eine Nachfrage der Zeitung beim Anwalt der Bonell-Tochter, Andreas Meschkat, erbrachte keinerlei Auskünfte.

Die jüngsten Taten der Feuerteufel

Die jüngsten Brandstiftungen der beiden Freunde des Feuers vom 21. März, vergangenem Donnerstag, vermutet die Polizei, fanden zwischen 2.00 und 3.30 Uhr statt.

Zuerst hatten die beiden im Treppenhaus des Hauses in der Eisenbahnstraße einen Karton mit Gegenständen darin angezündet. Ein Mieter (32) erlitt durch den dichten Qualm eine Rauchgasvergiftung.

Offenbar eine Stunde später packte die beiden erneut die Lust am Feuerlegen. Auf einer Freiflächte fackelten sie Abfall ab.

Im dritten Fall, legten sie gegen 3.30 Uhr Feuer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Hier wurden mehrere Obst-Kisten und Mülltonnen angebrannt.

Derzeit wird geprüft, ob es weitere Brände gibt, die auf das Konto des Pärchens gehen. (sm)