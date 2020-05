Schlägerei wegen fehlenden Mundschutzes in Ludwigshafener Supermarkt

Wegen eines fehlenden Mund-Nase-Schutzes ist es in einem Supermarkt in Ludwigshafen zu einer Schlägerei gekommen.

Ein 57-Jähriger schlug am Samstagabend einem Supermarktmitarbeiter ins Gesicht, weil ihn der Mann ohne Schutz nicht in den Einkaufsmarkt lassen wollte, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntag mitteilte.

Der 57-Jährige verhielt sich auch nach Eintreffen der Polizei aggressiv und beleidigte die Beamten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. (afp)