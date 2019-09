Albaner eingeschleust: Schmugglerring in Belgien ausgehoben – eine Festnahme auch in Deutschland

Die belgische Polizei hat einen Menschenschmugglerring ausgehoben, der Albaner nach Großbritannien schleuste. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden in dieser Woche 15 Menschen in Belgien, Großbritannien und Deutschland festgenommen.

Bei einer Razzia in einem Hotel in Gent seien 37 Albaner entdeckt worden, die offenbar auf die Überfahrt nach Großbritannien warteten.

Der mutmaßliche Kopf des Schleuserrings, ein 29-jähriger Albaner, sei in der Region Gent festgenommen worden. Zudem seien elf weitere Menschen in Belgien festgenommen worden. In Großbritannien wurden zwei, in Deutschland ein Mensch festgenommen; sie sollen nach Belgien ausgeliefert werden.

Ein Großteil der illegalen Migration nach Großbritannien läuft über Belgien. Viele Menschen versuchen, sich in Lastwagen zu verstecken, bevor diese den Ärmelkanal überqueren. Oft bemerken die Fahrer dies nicht. In dem jetzt bekannt gewordenen Fall hatten die Schleuser aber mit den Lkw-Fahrern zusammengearbeitet, wie die belgische Polizei mitteilte. (afp)