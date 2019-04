Schüsse in Rüsselsheimer Innenstadt lösen Polizeieinsatz aus – Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Bei Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt ist nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag ein Mensch durch einen Streifschuss leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Darmstadt am Sonntag mitteilte, wurde gegen einen 28-Jährigen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikt erlassen. Der Tatverdächtige gehört demnach einer Großfamilie an, die mit Mitgliedern einer anderen Familie in Streit geraten war.

Nach Angaben der Ermittler hatte eine Zeugin am frühen Samstagmorgen Schussgeräusche am Europaplatz im Zentrum von Rüsselsheim gehört. Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen sei im Anschluss durch die Innenstadt geflüchtet. Der Verletzte musste ambulant behandelt werden.

Die herbeigerufenen Polizisten nahmen im Zuge der Fahndung 13 Menschen vorübergehend fest, mangels hinreichenden Tatverdachts wurden sie aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Zuge des Vorfalls wurden zudem zwei beschädigte Autos im Bereich des Bahnhofs festgestellt. Aufschluss über eine mögliche Tatbeteiligung weiterer Menschen und die verwendeten Waffen sollen die weiteren Ermittlungen geben. (afp)