Schule in bayerischem Berchtesgaden brennt nieder

Im bayerischen Berchtesgaden ist in der Nacht zum Freitag eine Schule niedergebrannt. Das Feuer in der Christophorus-Grund- und Mittelschule wurde gegen 02.40 Uhr gemeldet, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung.

Für die Löscharbeiten, die am Morgen noch andauerten, rückten insgesamt 13 Feuerwehren an – darunter zwei aus dem benachbarten Österreich.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (afp)