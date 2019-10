Schiffsunfall auf Rhein: Tankschiff und Kabinenschiff kollidiert – Sieben Leichtverletzte

Beim Zusammenstoß eines Tankmotorschiffs mit einem Kabinenschiff sind auf dem Rhein bei Wesel sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein Crewmitglied und sechs Fahrgäste des mit 160 Passagieren besetzten Kabinenschiffs mussten nach dem Zwischenfall am Dienstagabend in Kliniken ambulant behandelt werden, wie die zuständige Polizei in Duisburg am Mittwoch mitteilte. Das Tankmotorschiff war demnach mit rund 1.400 Tonnen Benzin beladen.

Bei der Havarie traten den Angaben zufolge weder Ladung noch Betriebsstoffe aus. Ein Sachverständiger begutachtete vor Ort die Beschädigungen am Bug der Schiffe und gestattete beiden Schiffsführern anschließend die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (afp)