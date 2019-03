Spielender Junge in Schleswig-Holstein von Strohballen erschlagen

In Schleswig-Holstein ist ein Zehnjähriger von einem mindestens 500 Kilogramm schweren Strohballen erschlagen worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in einer Scheune in Armstedt, wie die Polizei in Bad Segeberg am Montag mitteilte. Der Ballen löste sich demnach aus seiner Halterung und fiel auf den Jungen, der in dem Gebäude spielte.

Helfer hoben den mindestens eine halbe Tonne schweren Strohballen mit einem Traktor von dem Kind. Anschließend wurde es wiederbelebt, starb aber später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (afp)