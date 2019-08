Straßenbahn Nürnberg: Jugendlicher beschützt Mädchen gegen Gruppe – Schläge und leichte Messerverletzung

Wie die Polizei Nürnberg heute meldet, kam es am vergangenen Freitag, 23. August, im unmittelbaren Bereich des Nürnberger Volksfestes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Als ein 16-Jähriger mit einem Bekannten gegen 17 Uhr in der Straßenbahn zwischen Luitpoldhain und Dutzendteich unterwegs war, fiel ihm eine Gruppe von vier jungen Leuten auf, die während der Fahrt ein Mädchen belästigten. Mutig ging der Jugendliche dazwischen, was den Zorn der Gruppe auf ihn lenkte. Laut Polizei kam es zu „Schubsereien und Schlägen“. An der nächsten Haltestelle stieg der 16-Jährige aus, verfolgt von der Gruppe. Die Schlägerei setzte sich fort.

Ein 13-Jähriger aus der Gruppe zog plötzlich ein Messer und bedrohte sowohl den 16-Jährigen als auch seinen inzwischen zu Hilfe gekommenen Begleiter. Am Ende wurde der Geschädigte durch das Messer leicht verletzt. (Polizeibericht)

Erst als alarmierte Beamte des Nürnberger Unterstützungskommandos vor Ort eintrafen, konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Die Personalien der beiden Attackierten wurden auch aufgenommen und die Gruppe, bestehend aus zwei 13-Jährigen und einem 15-Jährigen, zur Identitätsfeststellung mitgenommen.

Nach dem noch unbekannten vierten Jugendlichen wird gefahndet.

Die strafunmündigen 13-Jährigen sollten dann ihren Eltern übergeben werden, doch diese „sahen sich nicht in der Lage, ihre Sprösslinge abzuholen“. Der 15-Jährige jedoch wurde unverzüglich angezeigt. (sm)