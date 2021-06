Tram-Unfälle in Berlin: 17-Jährige unachtsam – Taschendieb nach Raub verunglückt

Straßenbahnen der BVG sind in Berlin unterwegs. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

In Berlin sind bei zwei separaten Unfällen zwei Menschen von Straßenbahnen erfasst und schwer verletzt worden. Auch ein Tram-Fahrer musste ins Krankenhaus.

In Berlin sind bei zwei Unfällen zwei Menschen von Straßenbahnen erfasst und schwer verletzt worden. Im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen überquerte am Mittwochmorgen eine 17-Jährige die Gleise und wurde von der Bahn erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die junge Frau wurde ins Gleisbett geschleudert und verletzte sich am Kopf, am Rumpf und an den Beinen.

Der Fahrer der Tram musste wegen einer anschließenden Kreislaufschwäche ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnverkehr wurde in beide Richtungen für drei Stunden unterbrochen.

Polizei findet 23-Jährigen blutüberströmt

Am Nachmittag kam es zudem im Stadtteil Wedding zu einem Tram-Unfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll er an einer Ampel einer 51-Jährigen eine Tasche mit Portemonnaie, Bankkarten und diversen Ausweisdokumenten vom Gepäckträger gerissen haben.

Anschließend flüchtete er bei Rot über die Straße. Beim Überqueren der Schienen übersah er eine Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Blutüberströmt konnte der 23-Jährige zunächst flüchten, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen. Er kam mit einem Knöchelbruch und Prellungen ins Krankenhaus. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!