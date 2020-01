Sachsenhausen, südlicher Stadtteil der Bankenmetropole Frankfurt am Main, früher Sonntagmorgen, 12. Januar: Ein 26-Jähriger war zu früher Morgenstunde noch mit seiner Freundin unterwegs. Gegen 4.10 Uhr bestiegen die beiden an der Elisabethenstraße den Bus in Richtung Innenstadt. Aus laut Polizei bislang unbekannten Gründen geriet der junge Mann mit drei anderen jungen Männern im Alter von 24, 20 und 18 Jahren im Bus in Streit. Es kam zu Handgreiflichkeiten, sodass sich die Personen deswegen aus dem Bus begaben.

Der 18-Jährige soll im weiteren Verlauf eine Glasflasche zerschlagen haben, mit deren abgebrochenen Ende er den Geschädigten im Halsbereich verletzte.“ (Polizeibericht)

Daraufhin flüchteten die drei jungen Männer in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge verfolgte sie und alarmierte die Polizei, die sie auf der Nordseite des Eisernen Stegs festnehmen konnte.



Der am Hals schwer verletzte 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Er soll nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr schweben. Noch im Tagesverlauf sollte der 18-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Seine beiden Begleiter wurden nach den polizeilichen Maßnahmen laufen gelassen. (sm)