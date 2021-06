Stromausfall: Schiff reißt Hochspannungsleitung ab

Auf dem Mittellandkanal hat ein Schiff bei einem Wendemanöver ein Hochspannungskabel abgerissen und für Ampelausfälle in Minden gesorgt. Der 56-jährige Kapitän wollte sein Schiff am Dienstagabend auf Höhe eines Tanklagers entladen, wie die Duisburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Wenden sei er mit dem bereits ausgefahrenen Schiffskran gegen eine 20.000 Volt-Hochspannungsleitung in etwa 20 Metern Höhe gestoßen.

Das Kabel fiel laut Polizei in den Kanal und auf eine angrenzende Straße. In der Umgebung kam es demnach zu kurzzeitigen Ampelausfällen. Einen Stromausfall im eigentlichen Sinn gab es dem Energieversorger zufolge entgegen anderslautender Medienberichte nicht – die Einwohner von Minden dürften aber eine kurze „Spannungssenke“ gespürt haben, wie ein Sprecher erklärte.

Die Wasserstraße blieb zur Bergung des Kabels für mehrere Stunden gesperrt. Zusätzlich sperrten Polizei und Feuerwehr den Uferbereich und angrenzende Straßen weiträumig ab. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!