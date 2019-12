Stuttgart: Senior von Polizisten öffentlichkeitswirksam überwältigt – Was war geschehen?

Offenbar um Gerüchten entgegenzuwirken ging die Polizei Stuttgart mit einer ausführlichen Pressemitteilung zu einem Vorfall in Stuttgart an die Öffentlichkeit, da sich das folgende Geschehen an einer „stark von Passanten frequentierten Örtlichkeit“ zugetragen hatte und für entsprechendes Aufsehen sorgte.

Montagmittag, 23. Dezember, Bad Cannstatt

Auf dem Martin-Mayer-Steg im ältesten Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt fing alles mit einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten an, zu der gegen 13 Uhr mehrere Streifenwagen beordert wurden. Bald schon hatten die Beamten die Lage unter Kontrolle und begannen mit der Anzeigenaufnahme. Plötzlich näherte sich gegen 13.20 Uhr ein 76-jähriger Mann von der König-Karl-Passage dem Geschehen.

Der offensichtlich stark sehbehinderte Senior führte dabei seinen Blindenstock mit besonders weit ausladenden Bewegungen vor sich. Ein Beamter wich aus, um nicht am Bein getroffen zu werden. Als man den Senior ansprach und am Oberarm berührte, riss dieser seinen Arm und den Stock schwunghaft in die Luft und versuchte damit zu schlagen.“ (Polizeibericht)

Mehrere Polizeibeamte eilten hinzu, um den Angriff des alten Mannes zu verhindern, wobei sie sich immer wieder auch als Polizisten zu erkennen gaben und versuchten, den Mann zu beruhigen. Doch dieser schrie laut und beleidigend herum und trat einen Polizisten gegen das Bein, so die Polizei weiter. Ein anderer Beamter wurde durch einen Schlag im Gesicht getroffen.

Rentner von Polizisten zu Boden gebracht

Weshalb sich der Mann derart verhielt, ob sehbedingt oder ob alles ein Versehen war oder er sich absichtlich einmischte, ist unklar.“ (Polizeipräsidium Stuttgart)

Schließlich musste der renitente Senior zu Boden gebracht werden, um seine ständigen Attacken zu beenden. „Nur mit hohem Kraftaufwand konnte er schließlich fixiert und zum Streifenfahrzeug gebracht werden“, so ein Polizeisprecher. Auch dabei sträubte sich der Mann derart, dass er von fünf Polizisten getragen werden musste.

Späte Beruhigung

Im Polizeirevier beruhigte sich der 76-Jährige langsam und Sanitäter versorgten seine Schürfwunden. Letztlich wurde der Senior zum Bahnhof Bad Cannstatt gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0711 / 8990 – 3600 mit der Dienststelle an der Martin-Luther-Straße in Verbindung zu setzen. (sm)

