Suche in Gütersloh – Unbekannter verliert Speicherkarte mit Missbrauchsszenen

Die Polizei in Gütersloh sucht einen Mann, der eine Speicherkarte mit Szenen eines Kindesmissbrauchs verloren haben soll. Der Mann hatte in einem Wald bei Halle in Westfalen eine Tasche zurückgelassen, in der sich die Speicherkarte befand. Damit wurde die Polizei auf die Spur eines Pädophilen gebracht.

Bei der Auswertung stießen die Ermittler auf die selbstgedrehte Filmaufnahmen in denen Szenen eines Kindesmissbrauchs zu sehen waren. Der Mann, von dem Fotos veröffentlicht wurden, war mit einem schwarzen E-Bike unterwegs.

Laut den Ermittlern handelt es sich bei dem Material auf der Speicherkarte um Videos, die mit einer GoPro erstellt wurden.

Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der Tasche, um ihn vor Gericht stellen zu können. Die Polizei bittet um Hinweise auf seine Identität. Wer den Mann kennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05241/869-0 bei der Polizei Gütersloh zu melden. (dpa, cs)