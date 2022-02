Tatverdächtige in U-Haft – Wilderei mutmaßliches Motiv

Polizeieinsatz in Kusel. Foto: WOLFGANG STEIL/STEIL-TV/AFP via Getty Images

Nach dem Tod zweier Polizisten im Landkreis Kusel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Zwei Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft. Einer von ihnen legte ein Teilgeständnis ab.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz befinden sich die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Kaiserslautern habe einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Tötung erlassen, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Im Moment gehe man davon aus, dass eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr bei der Tat verwendet wurden und dass beide Verdächtige geschossen haben, sagte Stefan Orthen von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern.

„Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt“, so Orthen. Man gehe davon aus, „dass die Tötung dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken“. Die 24-jährige Polizistin wurde von einem Schuss tödlich getroffen, ihr 29 Jahre alter Kollege von vier Schüssen.

Auch die persönlichen Verhältnisse der Beschuldigten führe zu einer Feststellung der Fluchtgefahr. Man habe den Führerschein des 38-jährigen Tatverdächtigen Andreas S. am Tatort gefunden, sagte Heiner Schmolzi vom Polizeipräsidium Westpfalz. S. sei bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht polizeilich bekannt, der andere Tatverdächtige wegen Betrugsdelikten.

Von S. hatte die Polizei am Nachmittag Fahndungsfotos veröffentlicht. Er wurde ebenso verhaftet wie ein 32-Jähriger, nach dem nicht per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden war.

Andreas S. habe bisher geschwiegen, der 32-Jährige habe die Wilderei eingeräumt, sagte Orthen. Der jüngere der beiden Beschuldigten habe die Kontrolle und die Schüsse geschildert, „hat aber bestritten, selbst geschossen zu haben“, sagte der Staatsanwalt.

Beide Festnahmen seien im Saarland erfolgt, hieß es. Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege waren am frühen Montagmorgen gegen 4:20 Uhr erschossen worden, als sie ein Fahrzeug kontrollieren wollten. Kurz vor ihrem Tod gaben sie noch per Funk durch, im Kofferraum eines angehaltenen Fahrzeuges totes Wild gefunden zu haben. (dts/afp/red)