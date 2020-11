Terroranschlag in Wien: Mindestens zwei Täter – mehrere Tote – sechs Standorte

Terror in Wien: Vor einer Synagoge in Wien soll es zu Schüssen gekommen sei. Es soll sich um mehrere Täter handeln. Die Terroristen verstreuten sich nach der ersten Attacke in der Innenstadt. Es gibt fünfzehn Verletzte. Von mindestens zwei Toten kann zur Zeit ausgegangen werden. Mittlerweile ist auch das "Jagdkommando" des österreichischen Bundesheeres aktiviert worden.

Terrorangriff in der Nähe des Schwedenplatzes am Montagabend in Wien: Medienberichten zufolge sind in Wien in der Nähe einer Synagoge Schüsse gefallen, es soll es mehrere Tote geben, mehrere Personen sollen verletzt sein.



Von mindestens Tätern ist die Rede. Diese sind auf der Flucht. Der Polizeieinsatz ist in vollem Gange. Auch in der U-Bahn soll es Schüsse gegeben haben.

#Nizza. #Paris. #Wien.

Es zieht sich eine Blutspur durch Europa. Schuld ist eine hasserfüllte Ideologie die aus dem Islam geboren wurde. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen und Islamismus und den wuchernden politischen Islam endlich auch in Deutschland konsequent bekämpfen. pic.twitter.com/WNFkJdLEr0 — Linnéa Findeklee (@klee_lina) November 2, 2020

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Die Landespolizeidirektion Wien bat auf Twitter alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet zu meiden.

Laut „krone“ soll bei der Synagoge ein bewachender Polizist offenbar angeschossen worden sein und sich in Lebensgefahr befinden. Einer der Täter soll sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt haben. Die Polizei hat die Innenstadt mittlerweile abgeriegelt. Drei Täter sollen noch auf der Flucht sein.

Täter mit automatischen Langwaffen ausgerüstet

„Es hat sich nach Krachern angehört“, schilderte ein Augenzeuge im ORF. „Dann hat man gemerkt, das sind Schüsse. Dann sah man eine Person die Seitenstetten herunterlaufen, (der hat) mit einer automatischen Waffe wild geschossen. Der ist dann abgebogen, hinunter, beim (Lokal) ,Roter Engel‘ von dort in Richtung Schwedenplatz. Er hat dort wild weiter geschossen. Dann kam die Polizei und hat geschossen.“

Drei Verletzte in Wiener Krankenhäusern

Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bat indes die Bevölkerung in einer Sondersendung eindringlich darum, zu Hause zu bleiben. Unterdessen bestätigte der Sprecher des Gesundheitsverbundes, dass mittlerweile drei Verletzte im Zusammenhang mit dem Attentat in Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes aufgenommen wurden.

Die Personen dürften schwere Verletzungen erlitten haben.

Österreichisches Bundesheeres aktiviert – erste Festnahme

Laut Informationen des ORF ist mittlerweile das „Jagdkommando“ des österreichischen Militärs zur Gebäudebewachung in Wien aktiviert worden.

Imagine, you have a nice night out in iconic #Vienna and then you hear automatic gunfire and people screaming. You don’t know where it is coming from but your instinct is to run, but where? Am I running towards the terrorists or away from them. You panic. pic.twitter.com/qRaRrTYP94 — James J. Marlow (@James_J_Marlow) November 2, 2020

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, dass es eine Festnahme gegeben habe. Ein Täter soll tot sein, ein weiterer befand sich möglicherweise auf der Flucht. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt.

Laut Österreichs Innenminister Klaus Nehammer ist der Terroranschlag noch im Gange. Er bittet die Bevölkerung das Haus nicht zu verlassen.

Macron twittert auf Deutsch und zeigt Anteilnahme

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

