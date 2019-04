Thailand: Miriam B. (26) aus Hildesheim vergewaltigt und ermordet – Täter unter Crystal Meth

Die Leiche der jungen Frau wurde von einem Touristen gefunden, der auf der Insel Ko Si Chang, im Golf von Thailand, Fotos machen wollte. Er alarmierte gegen 20 Uhr am Sonntagabend, 7. April, die Polizei, die die Insel absperrte.

Nach Angaben von Oberst Sarakul war die junge Frau seit etwa fünf Stunden tot, als die Leiche entdeckt wurde.

Im Verlauf der Ermittlungen vor Ort nahm die Polizei einen Mann fest, der sich verdächtig verhielt.

Der 24-jährige Ronnakorn Romruen gestand den Behörden nach vierstündigem Verhör, die Frau vergewaltigt und aus Angst vor Entdeckung getötet zu haben, berichtet die „Bangkokpost“.

Nach Angaben des britischen „Mirror“ soll es sich bei dem Opfer um die 26-jährige Miriam B. aus Hildesheim handeln, die in einem Hotel im Badeort Pattaya, einer Touristikhochburg (ca. 105.000 Einwohner) wohnte. Am Sonntag ließ sie sich mit einem Boot auf die nahe gelegene Insel Ko Si Chang (ca. 20 Kilometer entfernt) übersetzen, wo sie mittags einen Motorroller mietete, vermutlich, um die Insel zu erkunden.

Dort traf sie auf ihren späteren Mörder.

Der Inselbewohner Ronnakorn Romruen (24) soll mit der jungen Frau ein Gespräch angefangen und sie nach Sex gefragte haben. Sie lehnte ab und versuchte, einen Felsenpfad in Richtung Berge entlang flüchtend, von ihm wegzukommen. Doch der Mann blieb an ihr dran und vergewaltigte sie, so dessen Aussagen.

Um seine Tat zu verdecken, erschlug Romruen die 26-Jährige mit einem Stein. Seinen Aussagen zufolge soll er dabei unter dem Einfluss von Methamphetamin (Crystal Meth) gestanden haben.

Man fand Miriam B. mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen und einem gebrochenen Bein in einem Gebüsch unter Steinen und Blättern.