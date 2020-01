Thüringen: Schulbus kommt von eisglatter Straße ab – zwei Kinder tot

Bei einem schweren Schulbusunfall nahe Eisenach in Thüringen sind am Morgen zwei Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Bus mehr als 20 Kinder an Bord. Er war von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich unterwegs, kam von der Straße ab und rutschte in einen Wassergraben. Angaben zu Alter und Geschlecht gibt es zurzeit noch nicht.

Wie der „Focus“ berichtet, schilderte der Einsatzleiter Lierhammer den Tatvorhergang auf der Pressekonferenz wie folgt: Der Bus sei um 7.30 Uhr verunglückt, sei über glatten Boden geschlittert und habe sich mehrfach überschlagen, bevor er zum Stillstand kam.

Die Feuerwehr entdeckte die Leichen erst, als mit schwerem Gerät der Bus angehoben wurde, erklärte deren Einsatzleiter Jens Claus gegenüber der „Bild“. Der Busfahrer sei den Angaben zufolge offenbar leicht verletzt worden. Ein Polizist: „Der Unfallhergang auch für uns nicht alltäglich“.

Fünf Kinder sind dabei schwer verletzt worden, sie befinden sich derzeit in Krankenhäusern. Alle weiteren sind mit leichten Verletzungen davon gekommen und werden betreut. Alle Kinder würden auch psychologisch betreut.

Wie die „Welt“ berichtete, kündigte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) an, die betroffene Grundschule umgehend zu besuchen und auch Innenminister Georg Maier (SPD) machte sich auf den Weg zum Unfallort.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich bestürzt zum tragischen Unfall auf Twitter:

Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Hainich. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

Noch ein Schulbus-Unfall in Bayern

Am Donnerstagmorgen kam es auch in Oberbayern zu einem Unfall mit einem Schulbus. Dabei wurden neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher laut „Welt“.

Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Schnaitsee und Obing (Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. (nh)

