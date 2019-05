Radikale Tierschutzaktivisten besetzten Schlachthof im Rheinland – 32 Festnahmen

Radikale Tierschutzaktivisten haben am Montag im rheinischen Düren vorübergehend einen Schlachthof besetzt. In der Nacht zum Montag drangen mehr als 30 Menschen auf das Betriebsgelände vor, wie die Polizei mitteilte. Einige Besetzer blockierten die Zufahrt zu dem Schlachthof in der Stadt zwischen Köln und Aachen, weitere kletterten auf das Dach des Gebäudes.

Da sich Aktivisten festgekettet hatten, dauerte die Räumung des Geländes und des Dachs mehrere Stunden. Im Einsatz waren zahlreiche Bereitschaftspolizisten aus Nordrhein-Westfalen, unter ihnen speziell für die Höhenrettung ausgebildete Beamte. Die Polizei nahm 32 Menschen in Gewahrsam. Der Betreiber des Schlachthofs stellte einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. (afp)