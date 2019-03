Blaulicht Tödliche Messer-Attacke in Bad Kissingen: Polizei musste am Tatort Ex-Freund vom Opfer trennen

Ein 28-jähriger Mann griff seine Ex-Freundin mitten in der Fußgängerzone in Bad Kissingen mit einem Messer an. Als die Polizei am Tatort eintraf, war er immer noch an ihr zugange. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.