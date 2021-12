Tödliche Schüsse in Bielefeld: 28-Jähriger verhaftet

Nach tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen auf offener Straße in Bielefeld ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der 28-Jährige habe sich am Freitag nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei gestellt, teilten die Beamten in Bielefeld mit. Ein Richter erließ später Haftbefehl wegen Totschlags. Zu Tatmotiv und -hergang mache der Mann keine Angaben, erklärten die Beamten.

Am späten Mittwochabend, dem 8.12.2021, wurde die Polizei Bielefeld über eine schwerverletzte Person im Bereich der Bushaltestelle „Brackwede Kirche“ informiert. Eine männliche Person wurde durch mehrere Schüsse verletzt.

Kurz danach, gegen 21:45 informierte die Feuerwehr Bielefeld die Einsatzleitstelle der Polizei Bielefeld über einen schwerverletzten 31-jährigen Mann, der nach medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht worden war. Sofort sicherte die Polizei den Tatort im Bereich der Bushaltestelle an der Berliner Straße ab. Der Tatort wurde auch von Diensthunden abgesucht.

Der 31-jährige polizeibekannte Mann verstarb einige Zeit später im Krankenhaus. Die Obduktion bestätigte inzwischen, dass er den Schussverletzungen erlag. (afp/dl)

