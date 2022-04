Tödlicher Sturz vom Parkhaus: Wagen hatte keine Kennzeichen

Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger sind in einem Auto vom Dach eines Parkhauses in die Tiefe gestürzt. Beide erlagen ihren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Im Fall des tödlichen Autoabsturzes von einem Parkhausdach in Essen ist weiter unklar, woher der Wagen stammt: Es waren laut Polizei keine Kennzeichen angebracht. Auch im Wageninneren seien keine gefunden worden, sagte eine Sprecherin am Dienstag.

Die Polizei weiß auch noch nicht, wer der beiden Gestorbenen am Steuer saß. Der 19-Jährige habe keinen Führerschein besessen, so die Sprecherin. Der 16-Jährige war für einen Pkw-Führerschein noch zu jung.

Die beiden jungen Männer hatten am Sonntagabend auf der obersten Ebene des Parkhauses in Essen-Borbeck aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen eine Abgrenzung durchbrochen. Sie stürzten in dem Fahrzeug mehr als 15 Meter in die Tiefe. Die Insassen wurden noch in eine Klinik gebracht, wo jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte. Der 19-Jährige kam aus Essen, der 16-Jährige aus Herne.

Schon Stunden zuvor unterwegs

Laut ersten Ermittlungen waren die beiden schon in den Stunden vor dem Unglück im Großraum Essen-Borbeck in dem Fahrzeug gesichtet worden. Der Wagen soll auch dabei schon ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Eine Blutprobe soll klären, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Eine Obduktion ist laut der Sprecherin nicht geplant. Näheren Aufschluss über das Unfallgeschehen erhoffen sich die Ermittler auch durch die Befragung von Zeugen. Sie hätten sich „im Nahbereich vom Parkhaus befunden“. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht.

Untersucht werden sollen auch Bremsspuren auf dem Parkdeck. Die Polizei will dabei herausfinden, ob es vor dem Unfall ein Driften gab. Dabei geht es darum, bei einer Kurvenfahrt das Fahrzeugheck kontrolliert ausbrechen zu lassen. (dpa/red)