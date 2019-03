Trauermarsch in Worms für ermordete Cynthia (21) – Täter Ahmet T. (22) war polizeibekannt

Mehr als zehn Mal stach Ahmet T., der 22-jährige Tunesier und Freund der 21-jährigen Altenpflegerin Cynthia R. aus Worms mit dem Küchenmesser zu, bevor die junge Frau starb.

Am Samstagabend, 9. März, 20 Uhr, wollen Bürger in Worms einen Trauermarsch für die ermordete junge Frau der Stadt abhalten, berichgtet „Heidelberg24“. Dazu treffen sich die Trauernden am Netto-Parkplatz nahe der Straße Kleine Weide. Hier lebte Cynthia R. mit ihrer Familie. Freunde der Familie hatten zu dem Marsch aufgerufen. SiFreunde der Familie der Getöteten haben zu dem Marsch aufgerufen und bitten um Spenden für die Familie, damit sie für eine würdige Beerdigung sorgen kann. Das berichtet die ,Wormser Zeitung‘ am Freitagvormittag.e bitten auch um Spenden für die Hinterbliebenen, um dem jungen Opfer eine würdige Beerdigung zu ermöglichen, berichtet die „Wormser Zeitung“.

Ahmet T., 22, polizeibekannt

Der wegen Drogen, Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahl und Nötigung polizeibekannte abgelehnte Asylbewerber sollte eigentlich abgeschoben werden, lebte aber mit einer Duldung weiter im Land, so die „Bild“.

Auch beim Haftrichter zeigte er sich gewaltbereit, randalierte, weshalb eine psychologische Untersuchung angeordnet wurde. Ob Ahmet T. damit auf Unzurechnungsfähigkeit spekuliert, wird sich noch zeigen müssen.

Krimineller Tunesier war untergetaucht

Der Mann kam im Oktober 2017 nach Deutschland. Hier benutzte er mehrere Identitäten. Gemeldet war er in der Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe. Am Montag, 4. März, wurde er von der Ausländerbehörde mit Haftbefehl gesucht, war zur Festnahme ausgeschrieben, war jedoch untergetaucht.

Am Mittwoch, 6. März, tötete er die 21-jährige Cynthia R. in ihrer elterlichen Wohnung in Worms.

Morddrohungen gegen OB Kissel

Das schreckliche Verbrechen sorgte für große Aufregung in der Region. Auch der SPD-Oberbürgermeister von Worms, Michael Kissel, zeigte seine Anteilnahme in einem Facebook-Post und meinte, dass er verstehe, dass jetzt die Emotionen hochkochen würden. Für sein Statement bekam der Rathauschef Morddrohungen, muss von der Polizei nun geschützt werden.

Viele Wormser hat der gewaltsame Tod einer jungen Frau zutiefst erschüttert. (…) Was soll man sagen, wenn eine junge Frau auf so abscheuliche Weise aus dem Leben gerissen wird? Kein Wort der Welt kann den Schmerz der Familie ausdrücken, kein Wort der Welt kann diesen Schmerz nehmen. (…)“ (Michael Kissel, Oberbürgermeister von Worms)

(sm)