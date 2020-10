50 Bushaltestellen in Detmold über Nacht beschädigt

Innerhalb einer Nacht sind im nordrhein-westfälischen Detmold mehr als 50 Bushaltestellenhäuschen beschädigt worden. In der Nacht zum Donnerstag zerstörten Unbekannte die Glasscheiben von Haltestellen in verschiedenen Ortsteilen von Detmold, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen seien die Täter wohl „motorisiert unterwegs“ gewesen.

Wie hoch der Schaden ausfiel, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Mögliche Zeugen wurden um Mithilfe gebeten und können sich unter der Rufnummer 05222 98180 melden. (afp/er)