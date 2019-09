Unbekannte beschädigen in Baden-Württemberg mehr als 70 Autos

Unbekannte haben in Baden-Württemberg mehr als 70 von einem Autohändler ausgestellte Wagen beschädigt. Wie die Polizei in Aalen am Montag mitteilte, bemerkte eine Streife den Schaden in Leutenbach am Sonntagmorgen im Vorbeifahren.

Es wurden demnach unter anderem Scheibenwischer abgerissen und Schriftzüge in den Lack geritzt. Teils seien die Täter auch über die Autos gelaufen.

Die Polizei sprach von einem Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Beamten baten mögliche Zeugen, sich zu melden. (afp)