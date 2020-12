Unbekannte bewerfen Intercity in München mit Schotterstein

Unbekannte haben in München einen Zug mit einem Schotterstein beworfen und dabei stark beschädigt. Bei dem Intercity wurde ein Fenster so stark beschädigt, dass der Zug seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag zwischen den Bahnhöfen Pasing und Ostbahnhof.

Der Stein riss ein faustgroßes Loch in die Fensterscheibe des Bordbistros, eine 55-jährige Angestellte erlitt einen Schreck. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Helikopter der Bundespolizei Oberschleißheim zum Einsatz.

Der Intercity, der auf dem Weg nach Hamburg war, fiel komplett aus, es konnte kein Ersatzzug bereitgestellt werden. Die Münchner Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr auf. (afp)