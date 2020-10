Unbekannte greifen Polizeirevier und Amtsgericht in Berlin an – Verbindung zur „Liebig 34“-Räumung?

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Polizeirevier und ein Gerichtsgebäude in Berlin attackiert. Im Stadtteil Lichtenberg wurden nach Polizeiangaben das Revier und mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt, in Kreuzberg brannte die Eingangstür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg. Die Ermittlungen in beiden Fällen führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand.

In Lichtenberg hätten die Täter gegen 03.00 Uhr in der Nacht zunächst ein Polizeigelände „mittels Ketten verschlossen“, erklärten die Beamten in der Hauptstadt. Anschließend stießen sie demnach mehrere Motorräder um, zerstachen die Reifen eines Polizeifahrzeugs und schlugen mehrere Scheiben ein. Das Reviergebäude wurde zudem mit Farbbeuteln und Gegenständen beworfen. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs Polizeibeamte.

Eingangstür des Amtsgerichtes in Brand gesetzt

In Kreuzberg setzten Unbekannte die Eingangstür des Amtsgerichts in Brand. Die zunächst eingetroffenen Beamten unternahmen erste Löschversuche, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft (GdP) Benjamin Jendro äußerte der „Berliner Morgenpost“ gegenüber, dass dieser abscheuliche Angriff in der Nacht von einer enormen Gewaltbereitschaft zeuge. Ob es einen Zusammenhang zur Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 gebe, werde nun vom Staatsschutz ermittelt.

Fakt ist, die Szene hat zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen und lässt keine Zweifel an der Bereitschaft zu schwersten Straftaten“, so Jendro

Zusammenhang mit Räumung von linksradikalem Hausprojekt „Liebig 34“ möglich

Die Räumung des linksradikalen „anarcha-queer-feministischen Hausprojekt“ hat ein Gericht angeordnet. Am Freitag soll sie erfolgen. Da es als eines der letzten Symbol der linksradikalen Szene gilt, wird mit Widerstand aus der gesamten Szene gerechnet.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht haben Unbekannte einem Dienstgebäude im A 34 an der Sewanstraße einen Besuch abgestattet, Fenster des Gebäudes beschädigt, Reifen von Dienstfahrzeugen zerstochen und Scheiben mit Steinen eingeworfen sowie private Motorräder der Kollegen umgeworfen pic.twitter.com/IqwriZBzGp — Benjamin Jendro (@Djeron7) October 7, 2020

Angesichts des Gewaltpotenzials bereitet sich die Berliner Polizei daher – im Rahmen der Räumung – auf einen ihrer größten Einsätze der jüngeren Geschichte vor. Mehr als 2.500 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten und Wasserwerfer, sind für den Einsatz geplant. (afp/er)