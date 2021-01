Unbekannte schießen in Nordrhein-Westfalen auf Zug

Unbekannte haben bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen auf einen vorbeifahrenden Zug geschossen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen in der Nacht zum Sonntag mitteilten, wurden am Samstagabend Schüsse auf die Bahn abgegeben und mehrere Fenster beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Suche nach den Tätern, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb demnach erfolglos. Die Mordkommission in Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

