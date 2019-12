Unbekannte setzen beschlagnahmte Autos auf Berliner Polizeigelände in Brand

Auf einem sogenannten Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei haben Unbekannte mehrere beschlagnahmte Autos in Brand gesetzt. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Donnerstag erklärte, hörten Beamte und Sicherheitsleute in der Nacht zum Mittwoch zunächst einen Knall und entdeckten daraufhin auf dem Gelände im Stadtteil Biesdorf drei brennende Fahrzeuge. Zunächst löschten Polizisten das Feuer, später übernahm die Feuerwehr. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Bereits wenige Stunden zuvor wurde laut Polizei auf einem anderen solchen Gelände im Stadtteil Schöneberg ein Wachmann angegriffen. Der 52-Jährige entdeckte demnach zwei maskierte Männer, die sich in einer Fahrzeughalle hinter einem Transporter versteckten.

Einer von ihnen bedrohte den Wachmann daraufhin mit einem Messer, zudem wurde er von dem Duo mit Reizgas angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. (afp)