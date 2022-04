Unbekannte setzen in Sachsen offenbar Funkmast der Bahn in Brand

Unbekannte haben in Sachsen offenbar einen Funkmast der Bahn in Brand gesetzt. Ein Kabel fing Feuer, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Donnerstag bei Markkleeberg. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Dennoch musste der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen werden.

Unklar blieb, wie hoch der Schaden ist und welchen Hintergrund die Tat hat. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt wegen Brandstiftung. Weil eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden könne, übernahm das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) im Landeskriminalamt Sachsen die weiteren Ermittlungen. Dieses sucht nun nach Zeugen. (afp/dl)