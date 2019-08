Unbekannte stehlen sicherheitsrelevante Polizeitechnik in Berlin

In Berlin haben Unbekannte am Wochenende einem Bericht zufolge sicherheitsrelevante Polizeitechnik gestohlen. Dabei handelt es sich einem „Tagesspiegel“-Bericht vom Dienstag zufolge unter anderem um Richtfunksender, fernsteuerbare Steckdosen und einen speziellen Router, der sichere Datenverbindungen ermöglicht. Mit dem Router hätten dem Bericht zufolge Daten der Polizei abgegriffen werden können. Die Polizei bestätigte den Diebstahl von Kommunikationstechnik, äußerte sich aber nicht zum Ausmaß.

Der „Tagesspiegel“ berichtete weiter, Polizeitechniker hätten den Router sofort gesperrt, als der Einbruch am Montag bemerkt worden sei. Demnach waren die Täter in einen Digitalfunkraum eingebrochen, den die Polizei in einem Hochhaus im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln betreibt.

Es wäre ihnen demnach möglich gewesen, Daten auf Polizeirechnern oder Funkgruppen zu verändern. Konkret hätten die Täter dem Bericht zufolge also die Kommunikation der Polizei über Funk lahmlegen können. Das Landeskriminalamt ermittelt. (afp)