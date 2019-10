Unbekannte zerstechen Reifen von mehr als 20 Postautos

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Nähe von Karlsruhe die Reifen an gleich 23 Postautos zerstochen. An den Elektrofahrzeugen auf einem Firmenparkplatz in Stutensee waren insgesamt 28 Reifen platt, wie die Polizei Karlsruhe mitteilte. Der oder die Täter beschädigten zudem noch die Netzstecker zweier Ladesäulen.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Ermittler riefen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. (afp)