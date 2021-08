Unbekannte zünden fünf Firmenfahrzeuge von Vonovia in Berlin an

In Berlin haben Unbekannte nach AFP-Informationen mehrere Fahrzeuge der Immobilienfirma Vonovia angezündet. Die Berliner Polizei sprach am Mittwoch von fünf in Brand gesetzten Fahrzeugen „einer Immobilienfirma“, ohne das betroffene Unternehmen namentlich näher zu benennen. Demnach wurden mindestens neun weitere Autos durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben standen in der Nacht zum Mittwoch Firmenfahrzeuge in den Stadtteilen Wedding, Tempelhof, Steglitz, Friedrichsfelde und Alt-Hohenschönhausen in Flammen. Demnach brannte ein Kleintransporter vollständig aus, weitere Firmenwagen wurden stark beschädigt. In allen Fällen übernahm der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen. (afp)

