Unbekannter Toter in Park nahe des Hamburger Michels entdeckt

In Hamburg ist ein mutmaßlich bei einem Gewaltverbrechen getöteter Mann in der Nähe des Michels gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der bislang noch unbekannte Tote in der Nacht zum Montag am Rande der Michelwiesen unweit der bekannten Hamburger Hauptkirche gefunden.

Ein Passant fand den Leichnam demnach in der langgestreckten Grünanlage, die Beamten gingen wegen „Spuren von Gewalteinwirkung“ von einem Verbrechen aus. Eine Mordkommission ermittelte, Einzelheiten und mögliche Hintergründe waren unklar. (afp/mf)