Urteil gegen arabische Prinzessin nach Gewalt gegen Handwerker

In Paris fällt am Donnerstag das Urteil gegen die Schwester des mächtigen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (13.30 Uhr). Prinzessin Hassa bint Salman wird vorgeworfen, Gewalt gegen einen Handwerker angeordnet zu haben, mit dem sie in ihrer Pariser Wohnung in Streit geriet. Der Leibwächter der Prinzessin soll den Handwerker geschlagen und stundenlang festgehalten haben.

Zudem soll der Kläger gezwungen worden sein, der Prinzessin die Füße zu küssen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Tochter des saudiarabischen Königs Salman sechs Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 5000 Euro. Die Prinzessin blieb dem Prozess bisher fern. (afp)