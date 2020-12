USA: Explosion in Nashville erschüttert Innenstadt – Drei Menschen verletzt

UPDATE 18:54 Uhr

Die Explosion soll laut Medienberichten von einem Wohnmobil ausgegangen sein. Die Polizei hat die Straßen in der Innenstadt abgeriegelt. Die US-Bundespolizei FBI sowie die für Waffen und Sprengstoff zuständige Bundesbehörde beteiligten sich an den Ermittlungen. US-Präsident Donald Trump sei informiert worden, teilte das Weiße Haus mit.

Kurz vor der Explosion sei die Polizei wegen Schüssen alarmiert worden; den Polizisten sei vor Ort ein abgestelltes Wohnmobil verdächtig erschienen, sagte Polizeisprecher Don Aaron, ohne nähere Angaben zu machen. Die Polizei habe Sprengstoffexperten alarmiert und die Anwohner in Sicherheit gebracht. Spürhunde hätten das Gebiet nach möglichen weiteren Sprengsätzen abgesucht, aber nichts gefunden.

„Wir haben viel Glück“, sagte der Bürgermeister von Nashville, John Cooper, angesichts der niedrigen Zahl von Verletzten.

In den frühen Morgenstunden stiegen schwarzer Rauch und Flammen in der Innenstadt von Nashville auf. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, wackelten die Gebäude in unmittelbarer Umgebung. Eine Explosion sorgte dort am ersten Weihnachtstag für Aufregung.

Der Polizeisprecher Don Aaron erklärte, dass die Explosion um 6.30 Uhr vermutlich „eine vorsätzliche Handlung“ gewesen sei. Dabei wurden Gebäude beschädigt. Zuvor hatte die Polizei geäußert, dass die Explosion von einem Fahrzeug ausgegangen sei.

Drei Menschen wurden nach der Explosion zur Behandlung in Krankenhäuser der Umgebung gebracht. Lebensgefährlich wurde jedoch niemand verletzt.

Die Innenstadt von Nashville ist voll mit Bars, Restaurants und Geschäften und vor allem bei Touristen beliebt.

Nashvilles Bürgermeister, John Cooper, erklärte über Twitter, dass die Explosionsursache ermittelt werde.

Buck McCoy, der in der Nähe des Gebietes lebt, postete Videos auf Facebook. Durch die Explosion wurde die Sprinkleranlage in seiner Wohnung ausgelöst. Wasser tropfte von der Decke, im Hintergrund hört man Alarmanlagen und Schreie von Menschen. Auf der Straße sieht man brennende Fahrzeuge und Trümmer.

Nach Angaben von McCoy wurden die Fenster aus dem Wohngebäude komplett rausgesprengt. Wenn er an einem Fenster gestanden hätte bei der Explosion, „wäre das furchtbar gewesen“.

Es habe sich angefühlt wie eine Bombe, sagte er. Ungefähr vier Autos hätten in Flammen gestanden. „Ich weiß nicht, ob es so heiß war, dass sie einfach Feuer gefangen haben, und die Bäume wurden alle weggesprengt.“ (sua)