LIVETICKER +++ Utrecht: Schießerei in Straßenbahn – Höchste Terrorwarnstufe – Fahndung nach 37-jährigem Türken

+++ Update +++

Drei Tote und neun Verletzte bei Vorfall in Utrecht

Bei einem möglicherweise „terroristischen“ Angriff in einer Straßenbahn in Utrecht hat ein Schütze einem Medienbericht zufolge mindestens einen Menschen getötet und mehrere weitere Menschen verletzt. Um 15:15 Uhr ist die Rede von drei Toten und neun Verletzten.

Die niederländische Polizei sprach am Montag zunächst von mehreren Verletzten und war mit Anti-Terror-Einheiten im Einsatz. Der Angreifer konnte fliehen, wobei die Polizei nicht ausschloss, dass es mehrere Angreifer gab. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden auch in anderen Landesteilen massiv verschärft.

Wie der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, sagte, fielen in Utrecht Schüsse sogar „an mehreren Stellen“ der Stadt. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den flüchtigen Schützen zu fassen. Ein „terroristisches Motiv“ sei „nicht ausgeschlossen“, hatte er bereits zuvor im Online-Dienst Twitter erklärt. Ein „mögliches terroristisches Motiv“ sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte auch die Polizei auf Twitter mit.

Die Polizei sprach nur von einem flüchtigen Schützen. Der Nachrichtenagentur ANP zufolge schließt sie aber nicht aus, dass es auch mehrere Angreifer gibt. Die Terrorwarnung für Utrecht wurde nach Angaben von Aalbersberg auf die höchste Stufe erhöht. Die Militärpolizei verschärfte nach eigenen Angaben zudem die Sicherheitsvorkehrungen für Flughäfen und wichtige Gebäude in den Niederlanden.

Fahndung nach 37-jährigem Türken

Die niederländische Polizei fandet im Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff in Utrecht nach einem 37-jährigen Mann türkischer Herkunft. Die Polizei veröffentlichte am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto des in der Türkei geborenen Gökman Tanis und bat die Bürger, nach dem Verdächtigen Ausschau zu halten. „Nähern Sie sich ihm nicht“, warnte die Polizei.

Ein entsprechendes Fahndungsgesuch nach Gökman T. wurde am Nachmittag herausgegeben:

Der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, sprach auf einer Pressekonferenz von mindestens einem Toten und mehreren Verletzten in einer Straßenbahn. Derzeit laufe ein „großer Polizeieinsatz“, um den flüchtigen Schützen zu fassen, sagte Aalbersberg bei der Pressekonferenz in Den Haag.

Nach den Schüssen sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

Alle Moscheen wurden vorsorglich geschlossen. „Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan“, sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt.

Mehrere Rettungshubschrauber kreisen über dem Tatort

„Schüsse auf dem Platz des 24. Oktober“, twitterte die Polizei. „Mehrere Verletzte gemeldet. Rettungseinsatz im Gange“. Demnach waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Utrecht liegt südöstlich von Amsterdam.

Nach den Schüssen hält die niederländische Polizei einen „terroristischen“ Hintergrund für möglich. Die Polizei teilte am Montag mit, ein „mögliches terroristisches Motiv“ sei Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei fahndet nach rotem Renault Clio

Dem niederländischen Radiosender NOS zufolge fahndet die Polizei nach einem roten Renault Clio, in dem der Todesschütze geflohen sein dürfte.

In einem Tweet bittet die Polizei von Utrecht die Bevölkerung, auf keinen Fall in die Nähe des Platzes des 24. Oktober zu gehen. „Wir arbeiten vor und hinter den Kulissen.“

Höchste Terrorwarnstufe

Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Schulen sollen ihre Türen geschlossen halten.

Shooting in #Utrecht, #Netherlands ▪️At least one dead

▪️Police says possible terror attack

▪️Police tells all schools to keep doors closed

▪️Increased security all over the city

▪️Police places mosques in the city under special protection pic.twitter.com/Brfz3PAwpW — vithushan Jeyachandran (@imjvithu) March 18, 2019

Der Angreifer konnte nach Polizeiangaben fliehen. Die Polizei sprach nur von einem flüchtigen Schützen. Der Nachrichtenagentur ANP zufolge schließt sie aber nicht aus, dass es auch mehrere Angreifer gibt.

Auf Fotos, die von örtlichen Medien verbreitete wurden, waren maskierte und bewaffnete Polizisten und Rettungswagen rund um eine Straßenbahn zu sehen. Nach Berichten örtlicher Medien war die Anti-Terror-Polizei vor Ort. Der Straßenbahnverkehr in der Gegend wurde eingestellt, wie ANP unter Berufung auf den Betreiber Qbuzz berichtete.

Niederlande blieb lange Zeit verschont

Anders als in vielen Nachbarländern sind die Niederlande in den vergangenen Jahren von Terroranschlägen verschont geblieben. In den vergangenen Monaten gab es allerdings eine Reihe bedrohlicher Vorfälle.

So vereitelte die niederländische Polizei erst im September nach eigenen Angaben einen großen Anschlag. In den Städten Arnheim und Weert wurden sieben Verdächtige festgenommen, die einen islamistischen Anschlag auf eine Großveranstaltung geplant haben sollen. In den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler große Mengen an Materialien zur Herstellung von Bomben, darunter hundert Kilogramm Dünger.

Ende August war ein 19-jähriger Afghane mit Wohnsitz in Deutschland am Amsterdamer Bahnhof mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Zwei US-Bürger wurden dabei schwer verletzt. Die Ermittler gehen von einem „terroristischen“ Motiv aus.

In Utrecht hat jeder Dritte Migrationshintergrund

Die Stadt Utrecht liegt im Zentrum der Niederlande, rund 50 Kilometer südöstlich von Amsterdam und 90 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mit rund 353.000 Einwohnern ist sie die viertgrößte Stadt im Land. 142.000 Utrechter Bürger haben einen Migrationshintergrund – 49.000 aus westlichen und 93.000 aus anderen Ländern.

Seit den Kommunalwahlen im März 2018 ist die grüne Partei GroenLinks stärkste Partei in Utrecht. Allerdings zog bei der Wahl erstmals auch die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Stadtrat ein.

Nach offiziellen Angaben haben 60 Prozent der Berufstätigen in der historischen Universitätsstadt ein hohes Bildungsniveau, mehr als 20 Prozent von ihnen arbeiten im Gesundheitssektor. (afp/dpa/dts/ks)