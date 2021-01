Verbotene Party in Allgäuer Berghütte gemeldet – Feiernde flüchten in den Wald

Kein Entkommen gab es für die Teilnehmer einer Party in einer Berghütte im Ostallgäu, als die Polizei nach einer Meldung mit Motorschlitten anrückte.

Umsonst Zufahrt blockiert

Zwar hatten die Feiernden die einzige Zufahrtsstraße zu der Hütte in Nesselwang, nahe Pfronten, am Mittwochabend, 6. Januar, mit einem Auto blockiert, wie die Polizei in Kempten am Donnerstag mitteilte, doch die Polizisten ließen sich dadurch nicht abwimmeln.

Sie umfuhren die Blockade einfach mit ihrem Motorschlitten.

Laute Musik gemeldet

Auf die Party waren Spaziergänger wegen der wummernden Bässe und der lauten Musik sowie eines lautstarken Stromaggregates aufmerksam geworden.

Die Zeugen meldeten dies der Polizei.

Beim Anrücken der Beamten flüchteten zahlreiche Partygäste und versteckten sich im Umfeld der Hütte und im Wald. Mehr als 20 Partygäste konnte die Polizei ermitteln. Diese erwarten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und empfindliche Bußgelder. (afp/sm)