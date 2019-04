Vergewaltigung in Wismar: Wer kennt diesen Mann? – Polizei jagt Sex-Gangster mit Phantombild

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ist auf der Suche nach einem bisher unbekannten Vergewaltiger, der am Freitagabend, 5. April, eine Frau auf dem Parkplatz des Real-Supermarktes in Wismar-Kritzow vergewaltigt hatte.

Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen wird die Tatzeit nun mit 21 Uhr angegeben. Der gesuchte Sex-Täter zwang die Frau, in ihrem Auto in einen abgelegenen Wirtschaftsweg nahe des Autobahnkreuzes Wismar (A14/A20) zu fahren. Dort angekommen missbrauchte er die 50-Jährige.

Anschließend fuhr er mit der Geschädigten nach Wismar. In der Wismarer Altstadt angekommen, verließ er das Fahrzeug und entfernte sich fußläufig.“ (Stefanie Busch, Polizeisprecherin, PD Rostock)

Im Zuge der Ermittlungen wurde nun ein Phantombild erstellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Hinweistelefon: 03841 / 2030

Die Polizei Wismar bittet weiterhin um Hinweise unter Telefon 03841 / 2030 oder auf www.polizei.mvnet.de (Internetwache) und fragt:

Wer kann Angaben zum unbekannten Täter machen?

Wer hat sich am 05.04.2019 gegen 21 Uhr im Bereich des Real-Marktes in Wismar-Kritzow aufgehalten und eine solche Person beobachtet?

Wer hat eine solche Person am 05.04.19 nach 22:00 Uhr im Bereich der Wismarer Altstadt (Bereich zwischen Mühlenstraße und ZOB) beobachtet?

Täterbeschreibung:

Alter: 20 – 25 Jahre

Gestalt: ca. 1,75 Meter, sehr schlank

Aussehen: kurze blonde Haare (5 – 6 cm), in der Stirn bis zu den Augenbrauen reichend

Bekleidung: schwarze Jacke mit weißen Streifen (ähnlich einer Trainingsjacke), dazu passende schwarze Hose, helle Schuhe