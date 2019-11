Erst vor rund einer Woche erfolgte ein Angriff auf die Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in der Autonomen-Hochburg Leipzig. Zwei Vermummte waren in die Wohnung der 34-jährigen Frau eingedrungen und hatten ihr mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten die Täter. Die Frau wurde verletzt und ambulant behandelt.

Doch auch in Berlin waren Vermummte gegen die Immobilien-Branche tätig.

Berlin: Vermummte flüchteten vom Tatort

In der Nacht zum Mittwoch, 13. November, warfen die Täter Scheiben des Wohnhauses der Chefin einer Grundstücksverwaltung ein. Hauses im Stadtteil Lichtenberg ein, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 2.25 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er lautes Klirren wahrgenommen hatte. Zeitgleich schaute er aus dem Fenster und sah mehrere vermummte Personen die auf Fahrrädern flüchteten.“ (Polizei Berlin)

Den Ermittlungen ergaben zudem, dass jemand die Beifahrerseite eines in der Einfahrt geparkten Audis eingeschlagen hatte. In dem Fahrzeug der Grundstücksverwaltung wurde eine übelriechende Flüssigkeit verteilt. Bei einem weiteren Fahrzeug, einem Toyota, wurde ein Reifen beschädigt, so die Polizei.

Linksextremes Bekennerschreiben

Am Mittwochmorgen tauchte ein Bekennerschreiben auf der linken Internetseite Indymedia auf.

Darin heißt es, die Bewohner des attackierten Hauses würden sich „an der Verdrängung und Verelendung“ von Mietern bereichern. Der Staatsschutz ermittelt.

Leipzig: 100.000 Euro für Hinweise

Nach Angaben des „MDR“ lobten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Leipzig für Hinweise eine Belohnung von insgesamt 100.000 Euro aus. Man geht davon aus, dass dieselben Täter auch für einen Brandanschlag auf eine Baustelle in Leipzig am 3. Oktober mit Millionenschaden verantwortlich sein könnten. Zudem besteht der Verdacht, dass sie Anschläge auf Baufahrzeuge in Bautzen und Rodewisch verübt haben könnten.

SOKO Linx ab Dezember

Aufgrund der Häufung und Heftigkeit der Angriffe soll ab Dezember eine eigens auf Linksextremismus ausgerichtete „SOKO Linx“ in Leipzig ihre Arbeit aufnehmen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) traf sich zudem mit Innenminister Roland Wöller (CDU).

Seit Jahren fordere ich mehr sichtbare Polizei und mehr Justiz. Jetzt endlich hat der Freistaat reagiert.“ (Burkhard Jung, OB Leipzig)

Der Stadtchef, der auch Präsident des Deutschen Städtetags ist, forderte auch von der Stadtgesellschaft mehr Einsatz gegen Extremismus, sowohl gegen rechts als auch gegen links.

(afp/sm)