Versuchter Totschlag nach Geschwindigkeitskontrolle – Haftbefehl am Flughafen Tegel vollstreckt

Beamte der Bundespolizei haben heute gegen 10.30 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel einen Haftbefehl u.a. wegen versuchten Totschlags vollstreckt und einen 30-jährigen Mann beim Versuch der Ausreise nach Istanbul verhaftet.

Der Mann ist dringend verdächtigt, am 21. April 2020 kurz nach Mitternacht auf der Hermannstraße in Berlin-Neukölln mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf einen Polizeibeamten zugefahren zu sein und dabei dessen möglichen Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.

Der Verdächtige soll zuvor mit mindestens 93 km/h die polizeiliche Geschwindigkeitskontrolle in einer Tempo-30-Zone überfahren, weiterbeschleunigt und dabei mit hoher Geschwindigkeit auf einen Polizeibeamten, der ihn anhalten wollte, zugefahren sein. Den vor dem Porsche Carrera flüchtenden Polizeibeamten soll er gezielt verfolgt haben.

Der Beamte konnte sich mit einem Rettungssprung in Sicherheit bringen. Anschließend soll der Beschuldigte in seinem Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet und dabei zeitweise mit bis zu 150 km/h die Tempo-50-Zonen des innerstädtischen Bereichs befahren haben.

Der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, sowie u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist dem Beschuldigten heute verkündet worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (er