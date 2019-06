Video aus München: Türkische Hochzeit legt Innenstadt lahm

Sonntagnachmittag, 9. Juni, in München: Eine türkische Hochzeitsgesellschaft aus Pfaffenhofen an der Ilm, knapp 100 Kilometer nordwestlich der Bayern-Hauptstadt, legte die Innenstadt lahm und sorgte für einen Großeinsatz der Polizei.

Wie die „Bild“ berichtet, rollte der Korso mit 34 Boliden und einigen Motorrädern gegen 16.40 Uhr durch die Stadt. Angeführt wurde die Formation vom Brautpaar in einem Audi-Cabriolet mit türkischer Nationalflagge auf der Motorhaube.

Zwei Minuten später meldete der Rauchmelder im Petuel-Tunnel Alarm, weil einige der Fahrer ihre Räder hatten exzessiv durchdrehen lassen.

Die Polizei begleitete die Hochzeitsgesellschaft bis zum Max-Joseph-Platz, wo ein BMW-Fahrer noch zwei Runden Reifengummi auf die Fahrbahn klebte. Vor der Oper ließen sie dann noch kräftig ihre Motoren aufheulen und drifteten mit rauchenden Reifen über den Vorplatz.

Erst jetzt griffen die Polizeibeamten ein und sperrte die Zufahrt zum Platz an der Oper für den Korso, so eine Sprecherin. Die Autos wurden gestoppt, die Personalien der Fahrer aufgenommen. „Während der Maßnahme verhielt sich die Gruppe aber äußerst ruhig und kooperativ“, so die Polizeisprecherin.

Angezeigt wurde niemand. Möglicherweise könnte es Ordnungswidrigkeiten geben, laut „Bild“ wohl:

unangemeldeter Auto-Korsos

ausgelöster Rauchalarm

Ruhestörung

Nach der Polizeikontrolle beendete die Hochzeitsgesellschaft ihren Ausflug in die Landeshauptstadt und fuhr zur Hochzeitsfeier nach Pfaffenhofen zurück.

Sollten Sie das nachmachen wollten, fragen Sie bitte nicht nur Ihren Arzt oder Apotheker, sondern auch gleich Ihren Rechtsanwalt.