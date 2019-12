Weihnachtswunder: Auto an Brückengeländer auseinandergerissen – 26-Jähriger überlebt Horrorunfall

St. Aegyd am Neuwalde, Mittwoch, 25. Dezember: Ein 26-jähriger Autofahrer musste wahrlich einen Schutzengel gehabt haben, als er an diesem Morgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug bei Ternz auf Höhe Kilometer 39,9 in Richtung Lahnsattel und Mürzzuschlag mit einer Schneestange kollidierte, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer prallte.

Durch die Wucht des Aufpralles riss der hintere Teil des Fahrzeuges ab und wurde auf den gegenüberliegenden Fahrbahnrand geschleudert.“ (LPD Niederösterreich)

Ein nachkommender PKW-Fahrer alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe, berichtet die „Freiwillige Feuerwehr Mariazell“. Ein Rettungswagen des Roten Kreuz Mariazellerland sei kurz darauf am Unfallort eingetroffen. Dieser befand sich glücklicherweise mit einem anderen Patienten an Bord ganz in der Nähe.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion wurde der Fahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Bruck an der Mur eingeliefert. Medienberichten zufolge soll sein Zustand stabil gewesen sein. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Am Unfallort waren neben der Polizei für Berge- und Aufräumarbeiten auch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren St. Aegyd am Neuwalde und Mariazell (7 Einsatzkräfte) im Einsatz.

Der angeforderte Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ konnte den Einsatzort aufgrund des schlechten Wetters nicht anfliegen. (sm)