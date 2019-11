Wien-Favoriten, 22. November, 17.20 Uhr: Ein Wiener Koks-Dealer hatte gerade ein „Geschäft“ im Wert von 7.500 Euro abgeschlossen, als die Handschellen an der Quellenstraße im 10. Wiener Bezirk klickten.

Dem Fahndungserfolg der LKA-Beamten lag eine längere Ermittlungsarbeit zugrunde, die letztendlich belohnt wurde. Nach der Festnahme des 48-jährigen Österreichers fanden in Favoriten und in der Gemeinde Ebergassing diverse Hausdurchsuchungen statt, bei denen auch Suchtmittelspürhunde der Polizei-Diensthundeeinheit im Einsatz waren.

Dort stellten die Beamten ca. 250.000 Euro an Bargeld sicher, das zum Großteil in Konservendosen versteckt war. Gesamt wurden auch ca. 440g Kokain sowie Faustfeuerwaffen und Munition aufgefunden und sichergestellt. Hierbei handelte es sich teilweise um in Österreich verbotene Expansivmunition.“

(Polizeibericht)