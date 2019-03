ICE-Anschläge in Deutschland: IS-Terrorist in Wien verhaftet – Spezialeinheit stürmt Sozialbau

Er soll zuvor 15 Jahre in der irakischen Armee gedient haben, war IS-Fanatiker und Amerika-Hasser, heißt es weiter. In Wien arbeitete er als Mitarbeiter einer Security-Firma.

Der für das Bekennerschreiben verwendete Drucker konnte identifiziert werden, führte das Wiener Landesgericht zu dem 42-jährigen anerkannten Flüchtling aus dem Irak.

Nach Angaben der „Krone“ verherrliche der Mann auf seinem Facebook-Provil radikale Islam-Prediger, nehme Bezug auf den Terror-anschlag des IS in Nizza. Aktuell wüte er gegen den rechtsradikalen Massenmord in zwei Moscheen in Neuseeland: „Tenor: Die Muslime sollten zu den Waffen greifen“, so das Blatt. Den hingerichteten Diktator Sadam Hussein verehrte er wohl glühend, nannte ihn „Präsidenten der Märtyrer“.

Dem Bericht zufolge habe der Mann an der Technischen Hochschule in Wien studiert und soll als Security-Mitarbieter Zugang zu sensiblen Sicherheitsbereichen in Fußballstadien oder Einkaufszentren gehabt haben, fanden die „Krone“-Reporter zudem heraus.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, steht der Iraker laut Haftbefehl der Wiener Staatsanwaltschaft unter dem Verdacht, terroristische Straftaten begangen zu haben. Zudem werden dem 42-Jährigen versuchter Mordes, schwere Sachbeschädigung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Ein weiterer Haftbefehl, vom Amtsgericht München, lautet auf versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr. (sm)