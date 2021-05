Wilde Verfolgungsjagd mit einem Toten nach Raubüberfall in den Niederlanden

Eine wilde Verfolgungsjagd mit Schießereien zwischen der Polizei und Gangstern hat die Niederlande in Atem gehalten. Einer der mutmaßlichen Verbrecher wurde am Mittwoch (19. Mai) erschossen und zwei weitere Verdächtige verletzt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sieben Verdächtige seien festgenommen worden.

Die dramatischen Szenen hatten begonnen, als die Bande nördlich von Amsterdam ein Fahrzeug überfiel. Darin wurden laut Informationen niederländischer Medien Gold oder Diamanten im Wert von bis zu 50 Millionen Euros transportiert.

Die Verbrecher flüchteten dann nach Angaben der Polizei in mindestens zwei Wagen in Richtung der kleinen Ortschaft Broek in der Gemeinde Waterland. Dabei wurden sie von dutzenden Polizisten in kugelsicheren Westen verfolgt.

Von Augenzeugen im Internet verbreitete Videos zeigten, wie ein Auto in einen Garten hinter einem Haus krachte und mehrere in Sturmhauben gekleidete Verdächtige hinaussprangen und über eine Wiese vor der Polizei flüchteten. Zu sehen und hören war in den Aufnahmen auch, wie ein Polizeihubschrauber über den Fliehenden kreiste und Schüsse gewechselt wurden. (afp)

