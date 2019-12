Wildschweinrotte verursacht Unfallserie auf A6 in Baden-Württemberg

Eine Wildschweinrotte hat auf der Autobahn 6 in Baden-Württemberg für eine ganze Serie von Unfällen gesorgt. Wie die Polizei in Heilbronn am Donnerstag mitteilte, wollten die Tiere am Vorabend zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim die Straße queren. Mindestens vier von ihnen wurden erfasst und getötet – ihre Kadaver lagen auf allen drei Fahrstreifen.

Mindestens zehn Autos konnten laut Polizei nicht mehr ausweichen und wurden teils erheblich beschädigt. Menschen wurden aber nicht verletzt.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Fahrbahn wurde zur Räumung zeitweise gesperrt. (afp)