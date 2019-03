Worms: Junge Frau nach „Beziehungsstreit“ tot – 22-jähriger Freund verhaftet

Worms, Rheinland-Pfalz, rund 20 Kilometer nördlich von Mannheim in Baden-Württemberg: In der Nacht auf Mittwoch, 6. März, tötete in der kreisfreien Stadt ein 22-jähriger junger Mann seine Freundin (21) im Streit.

Am frühen Morgen meldete sich der 22-jährige Tunesier selbst bei der Polizei.

Gegenüber den Polizeibeamten hat er angegeben, seine 21-jährige Freundin in einem Beziehungsstreit getötet zu haben. Einsatzkräfte haben diese kurz darauf in ihrer Wohnung tot aufgefunden.“ (Polizeibericht)

Der Verdächtige soll am Donnerstag dem Haftrichter in Mainz vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei Mainz, Abteilung für Kapitalverbrechen, übernahm die Ermittlungen. (sm)